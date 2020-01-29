Китайский коронавирус все быстрее распространяется по миру, а количество зараженных растет. По состоянию на 29 февраля более 6 тыс. человек заразились, 132 из них – умерли. За пределами Китая вирус зафиксирован в 17 странах.

Город Ухань, откуда распространилась болезнь, почти сразу закрыли на карантин. Жителям запретили выезжать за пределы города – вокзалы, аэропорты и дороги закрыты. Следующими стали города Хуанган и Эчжоу.

А 28 января в Тяньзине, что в 150 км от Пекина, объявили военное положение. Там, к слову, размещена одна из крупнейших морских гаваней в Китае, а население города составляет более 15 млн.

Топ-5 эпидемий последнего столетия

Коронавирус из Китая – не единственный случай масштабного распространения новой болезни. За последние 100 лет в мире было зафиксировано несколько крупных вспышек инфекционных заболеваний.

Испанский грипп

Почти 100 лет назад, в 1918-1920 годах, в мире свирепствовал испанский грипп или, как его еще называли – испанка.

Симптомы болезни развивались стремительно – это был кашель с кровью, резкое снижение артериального давления, тахикардия, слабость, тошнота. Причем “сгорали” от испанского гриппа за несколько часов, в лучшем случае, боролись с вирусом несколько дней.

Заразилось испанкой 550 млн населения мира – почти треть. По разным оценкам, пандемия унесла жизни 50-100 млн человек, это около 3-5% населения.

Птичий грипп

В 1997 году в Гонконге был зафиксирован первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N1.

Этот вирус передался от домашней птицы, в частности кур. Но пока человеческой формы вирус не получил – все больные заразились птичьим.

ВОЗ считает его гриппом с высокой степенью потенциальной опасности, ведь если он мутирует и сможет стабильно распространяться среди людей, то перерастет во всемирную эпидемию.

Среди симптомов птичьего гриппа – затяжная лихорадка, фарингит, кашель, боли в мышцах и суставах, иногда проблемы с дыханием.

По данным ВОЗ, 60% случаев заболевания были смертельными, а случаев заражения – около 700. Впрочем, процент может быть и ниже, ведь люди со средней степенью тяжести могли не обращаться в больницу.

Эбола

Острая вирусная болезнь Эбола вспыхнула в 2014 году в Африке близ реки Эбола, которая и дала название заболеванию. За два года им заболели 30 тыс. человек, 40% из которых – умерли.

Инкубационный период может длиться до 21 дня, а затем больной испытывает тошноту, диарею, нарушение функций почек и печени, сыпь, в некоторых случаях – внешние или внутренние кровотечения.

Вакцину против вируса, к слову, еще не изобрели.

Атипичная пневмония

Атипичная пневмония (или коронавирус SARS) появилась в мире в 2002-2003 годах.

К слову, он тоже родом из Китая. 64-летний врач приехал из провинциального города Гуандуна в Гонконг, где остановился в гостинице. Там он заразил 16 человек, которые развезли вирус в другие страны, в частности Вьетнам, Сингапур, Канаду.

Тогда было зарегистрировано 8,6 тыс. случаев заражения, 813 из которых – с летальным исходом.

После инкубационного периода, который длился от 2 до 10 дней, больные чувствовали легкий насморк и симптомы обычного ОРВИ. Впоследствии появлялись лихорадка, сухой кашель, головная и мышечная боли.

В общем, около 90% больных выздоравливали на шестой-седьмой день. В остальных 10% развивался тяжелый острый респираторный синдром, а каждый десятый умирал.

MERS

Первый случай этого коронавируса зафиксировали в 2013 году. Происходит он с Ближнего Востока и имеет высокий уровень смертности – до 40%.

Протекает почти так же, как SARS, но отличается большей агрессивностью – высокая температура, одышка, сильный сухой кашель.

Он так же, как китайский коронавирус, происходит от животных. В частности – от верблюдов и летучих мышей. Предполагают, что люди заразились им из-за употребления верблюжьего мяса или молока.

По состоянию на 2019 год подтверждено 2,5 тыс. случаев заболевания этим вирусом, 858 из которых – смертельные.

Что мы знаем о китайском коронавирусе?

Главная угроза китайского вируса не в том, что он убивает много людей, ведь это примерно 2,2% от всех больных, а в том, что он быстро распространяется по миру. Разовые случаи зафиксировали уже в 17 странах.

Но как поведет себя вирус дальше – предположить очень трудно, утверждает врач-инфекционист Ольга Голубовская.

– Есть предположение, что вирус все же набирает агрессивности. Но что будет завтра – мы не знаем. Вирусы, сталкиваясь с человеческой популяцией, могут как набирать свою вирулентность какое-то время, так и снижать, как это было с SARS.

При этом она добавляет, что по сравнению с корью или Эболой уровень контагиозности китайского коронавируса не такой высокий – при контакте болеет два-три человека из 10.

Это биологическое оружие?

В СМИ начали обсуждать возможные причины возникновения вируса, одна из которых – он мог просочиться из лаборатории, где, вероятно, разрабатывали биологическое оружие.

Так, The Washington Times предполагает, что в Уханьском институте вирусологии велась работа, связанная с секретной программой разработки биологического оружия, частью которой мог быть новый коронавирус. Издание ссылается на израильского аналитика биологических войн Дени Шохама.

Официальная же версия утверждает, что вирус распространился с рыбного рынка, а именно той его части, где продавали диких животных. А его носителями могли быть змеи или летучие мыши.

Именно животное происхождение вируса, по словам медиков, представляет опасность.

– Если появляется возбудитель, которого никогда не было в человеческой популяции, и он к нам попал из животного мира – это опасно. Во-первых, это означает, что нет коллективного иммунитета. Во-вторых, возбудитель получил достаточно агрессивную мутацию, ведь она позволяет ему такие вещи делать, – объясняет Голубовская.

Экономические последствия

Китай – одна из крупнейших экономик мира, а вспышка там коронавируса вызвала колебания показателей мировых бирж – падают акции компаний, цены на нефть.

Экономический эксперт Growford Institute Алексей Кущ объясняет это финансовыми спекуляциями с целью заработать на настроениях населения, ведь мы живем в условиях поведенческой экономики.

– Паника – хорошее горючее, чтобы разжигать финансовый костер и сжигать финансовые активы на глобальных рынках в виде падения котировок на сырьевые товары, акции и рост золота как консервативного инструмента.

Нет никаких оснований считать, что зарождается тренд на падение международной экономики, отмечает эксперт.

Несмотря на это, борьба с коронавирусом не только не пошатнет экономику Поднебесной, а может привести к росту ее ВВП.

– Государство выделяет больше средств на научно-исследовательские разработки, которые приводят к появлению новых препаратов, это дает всплеск развитию фармацевтической и медицинской отраслей, плюс государственные инвестиции в медицину – все это дает эффект в виде роста ВВП.

Хотя эксперт предупреждает, если вирус приобретет мировые масштабы, это может подорвать экономику – будут заблокированы международные грузовые и пассажирские перевозки, производство сократится и так далее.

В то же время случаев заболевания ежедневно все больше. А медики не отрицают вероятность того, что коронавирус может дойти и до Украины. Факты ICTV уже писали, как защитить себя в этом случае.