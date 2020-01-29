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Факты / Мир

Коронавирус из Китая может быть биологическим оружием – The Washington Times

Коронавирус 2019-nCoV мог просочиться из лаборатории Wuhan Institute of Virology, который находится в городе Ухань.

Согласно гипотезе американского издания The Washington Times, в институте велась работа, связанная с секретной программой разработки биологического оружия, частью которой мог быть новый коронавирус.

В своей теории издание посылается на израильского аналитика по биологическим войнам Дэни Шохама.

Также в The Washington Times обратили внимание на то, что институт в Ухане единственный, который может работать со смертельными вирусами.

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В Китае отрицают наличие биологического оружия, однако в докладе Государственного департамента за 2019 год говорилось о подозрениях касательно его тайной разработки.

Эксперты также сомневаются, что источником распространения болезни стал рынок в Ухане, ведь в некоторых случаях люди не имели отношения к нему.

К слову, количество заболевших новым типом коронавируса возросло до 6 тыс. человек.

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