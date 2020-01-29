Китайский коронавирус: количество заболевших возросло до 6 тыс.

Уханьский коронавирус из Китая продолжает распространяться, уже зафиксировано более 6 тыс. случаев заболевания.

Согласно последним данным, 132 человека погибли. За пределами Китая в 17 местах зарегистрировано более 70 подтвержденных случаев заболевания, в частности не менее пяти в США.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний усилили меры безопасности во время поездок в Китай, подняв их до самого высокого уровня.

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Несколько стран, в частности США и Япония, вывозят своих граждан из Уханя. Почти 60 млн человек находятся под частичным или полным блокированием в городах Китая.

Ранее Факты ICTV писали, что ВОЗ не рекомендует эвакуировать иностранцев из Китая из-за коронавируса.