PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Китайский коронавирус: количество заболевших возросло до 6 тыс.

Уханьский коронавирус из Китая продолжает распространяться, уже зафиксировано более 6 тыс. случаев заболевания.

Согласно последним данным, 132 человека погибли. За пределами Китая в 17 местах зарегистрировано более 70 подтвержденных случаев заболевания, в частности не менее пяти в США.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний усилили меры безопасности во время поездок в Китай, подняв их до самого высокого уровня.

Читайте: Коронавирус в Китае: первый город ввел военное положение

Коронавірус з Китаю

Несколько стран, в частности США и Япония, вывозят своих граждан из Уханя. Почти 60 млн человек находятся под частичным или полным блокированием в городах Китая.

Ранее Факты ICTV писали, что ВОЗ не рекомендует эвакуировать иностранцев из Китая из-за коронавируса.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка