Китайский коронавирус: количество заболевших возросло до 6 тыс.

Уханьский коронавирус из Китая продолжает распространяться, уже зафиксировано более 6 тыс. случаев заболевания.
Согласно последним данным, 132 человека погибли. За пределами Китая в 17 местах зарегистрировано более 70 подтвержденных случаев заболевания, в частности не менее пяти в США.
Центры США по контролю и профилактике заболеваний усилили меры безопасности во время поездок в Китай, подняв их до самого высокого уровня.
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Несколько стран, в частности США и Япония, вывозят своих граждан из Уханя. Почти 60 млн человек находятся под частичным или полным блокированием в городах Китая.
Ранее Факты ICTV писали, что ВОЗ не рекомендует эвакуировать иностранцев из Китая из-за коронавируса.
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