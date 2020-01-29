PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Пощечина века – Палестина про мирный план Трампа

Президент Палестины Махмуд Аббас, а также многие палестинские организации и общественные деятели негативно восприняли план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Во время выступления перед журналистами Аббас назвал американский план пощечиной века.

– Я говорю Трампу и Нетаньяху: Иерусалим не продается, наши права не продаются и не являются предметом торга, а ваша сделка, ваш заговор не пройдет, – заявил президент Палестины.

Читайте: Евросоюз и ООН прокомментировали мирный план Трампа

Многие пользователи социальных сетей также выступили против плана Трампа, заявив, что Палестина не продается.

Также в сети можно увидеть сообщения о том, что президент США не должен решать судьбу палестинцев и о том, что глава Соединенных Штатов “нарушил международное право”.

Напомним, 28 января Белый дом опубликовал план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, который назвали Сделкой века.

Источник: Aljazeera

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка