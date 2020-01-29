Россия упрощает получение гражданства для украинцев и белорусов

Руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что теперь жители Украины и Беларуси смогут получить российское гражданство без собеседования на знание языка.
Также ведомство планирует упростить возможность получения российского гражданства для жителей Молдавии и Казахстана.
– Это наши соседи, и число жителей этих государств, желающих приобрести российское гражданство, становится все больше, – считает она.
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Законопроект об отмене экзамена сейчас находится в Госдуме, он уже рассмотрен в двух чтениях.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский упростил получение гражданства Украины для иностранцев.
Источник: Настоящее время
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