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Факты / Мир / Россия

Россия упрощает получение гражданства для украинцев и белорусов

Руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что теперь жители Украины и Беларуси смогут получить российское гражданство без собеседования на знание языка.

Также ведомство планирует упростить возможность получения российского гражданства для жителей Молдавии и Казахстана.

– Это наши соседи, и число жителей этих государств, желающих приобрести российское гражданство, становится все больше, – считает она.

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Законопроект об отмене экзамена сейчас находится в Госдуме, он уже рассмотрен в двух чтениях.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский упростил получение гражданства Украины для иностранцев.

Источник: Настоящее время

Фото: Dreamstime

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