Мировые авиакомпании начали отменять авиарейсы в Китай

Ведущие мировые авиакомпании начали отменять рейсы в аэропорты Китая в связи с распространением нового типа коронавируса по стране.

Уже известно о том, что полеты в Китай приостанавливают:

United Airlines (США);

British Airways (Великобритания);

Air Seoul (Южная Корея);

AisAsia (Малайзия);

Scoot (Сингапур);

Lion Air (Индонезия).

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Выборочно приостановить авиарейсы в Китай решили тайваньский China Airlines и канадский Air Canada.

Количество рейсов по китайскому направлению также снизили Finnair, Cathay Pacific и Jetstar Asia.

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa пока не собирается отменять рейсы в Китай, однако признает, что их популярность существенно снизилась в последнее время.

К слову, авиакомпания МАУ осуществит два рейса из китайского города Саньи для эвакуации украинцев из страны.

Источник: The Bell