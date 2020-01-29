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Факты / Мир

Мировые авиакомпании начали отменять авиарейсы в Китай

Ведущие мировые авиакомпании начали отменять рейсы в аэропорты Китая в связи с распространением нового типа коронавируса по стране.

Уже известно о том, что полеты в Китай приостанавливают:

  • United Airlines (США);
  • British Airways (Великобритания);
  • Air Seoul (Южная Корея);
  • AisAsia (Малайзия);
  • Scoot (Сингапур);
  • Lion Air (Индонезия).

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Выборочно приостановить авиарейсы в Китай решили тайваньский China Airlines и канадский Air Canada.

Количество рейсов по китайскому направлению также снизили Finnair, Cathay Pacific и Jetstar Asia.

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa пока не собирается отменять рейсы в Китай, однако признает, что их популярность существенно снизилась в последнее время.

К слову, авиакомпания МАУ осуществит два рейса из китайского города Саньи для эвакуации украинцев из страны.

Источник: The Bell

Фото: Pixabay

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