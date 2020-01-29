В Гонконге создали вакцину против коронавируса nCoV

Эксперт по инфекционным заболеваниям профессор Юэн Квок-Юнг заявил, что ученым Гонконга уже удалось разработать вакцину против коронавируса 2019-nCoV.

Однако перед тем, как применять ее на людях, нужно провести тесты на животных.

По его словам, тестирование препарата на животных займет около нескольких месяцев, а на людях – около года.

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Квок-Юнг добавил, что его команда начала работать над разработкой вакцины вскоре после того, как были зарегистрированы первые случаи заболевания.

Новый препарат является модифицированной версией вакцины от гриппа, к которой добавили часть поверхностного антигена коронавируса.

Это означает, что она может противостоять как новому типу коронавируса, так и вирусам гриппа.

Если вакцина успешно пройдет тестирование, то ее смогут использовать для того, чтобы побороть эпидемию коронавируса 2019-nCoV.

К слову, в Украине не подтвердилось ни одно из четырех подозрений на заболевание коронавирусом из Китая.

Источник: South China Morning Post