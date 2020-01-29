В заблокированных из-за коронавируса городах Китая находится 51 украинец

По состоянию на 29 января в китайской провинции Хубэй, где наблюдается вспышка коронавируса, находится 51 гражданин Украины, из них 49 – в Ухане.

Один человек находится в городе Сянъян и еще один – в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь. Сейчас со всеми поддерживается контакт.

По информации дипломатического ведомства Украины, количество граждан, обратившихся в консульский отдел с заявлением о принятии на временный консульский учет, составляет 93 человека.

Согласно законодательству, принятие украинских граждан на консульский учет осуществляется на добровольной основе за исключением детей, усыновленных иностранцами или гражданами Украины, которые постоянно проживают за границей.

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В посольстве также добавили, что наибольшее количество украинцев, которые проживают в пределах консульского округа посольства Украины в КНР и стоят на консульском учете, находится в Пекине.

Ранее Факты ICTV писали, что авиакомпания МАУ собирается осуществить два рейса для эвакуации украинских туристов из Китая в связи с эпидемией коронавируса.

Источник: Ракурс