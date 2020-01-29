В эти дни актуально прочитать о жизни украинцев в ​​Китае, тем более по стране распространяется коронавирус. Однако герой нашей статьи Георгий Шуель говорит: существенной паники нет.

– Да все нормально, ничего критического. Да, вирус, но не сильно заразен, люди выздоравливают, при этом зафиксированы и смертельные случаи среди местных с хроническими заболеваниями и старшего возраста. Видео, гуляющие по интернету, это фейк, СМИ делают сенсацию, сеют панику. Я ношу маску, не хожу в места скопления населения. Китайцы в масках, но здесь так часто бывает.

С темы коронавируса перейдем к бытовой истории украинца в ​​Китае.

Ужгородец Георгий Шуель более четырех лет назад уехал туда, в местной школе ведет физкультуру и преподает английский, а также тренирует футбольную команду. О работе и обыденности, людях и их менталитете, о школе и балованных детях, дружбе и любви, о космической урбанизации и невероятной природе, а еще о новой картине мира — далее в материале Фактов ICTV.

Предыстория

Китай случился спонтанно: Георгий мгновенно решил, нашел в Украине агентство по трудоустройству, уехал. В течение четырех лет живет уже в третьем городе. Поначалу поселился рядом с десятимиллионником Ханчжоу, дальше переехал в Уси — удивительный исторический город, где центральная улица является наследием ЮНЕСКО. Уси расположен неподалеку от Сучжоу. В Китае говорят: Есть небеса, а небеса на земле — это Сучжоу и Ханчжоу. Сейчас украинец остановился в Чжэнчжоу.

Георгий пытался трудоустроиться через украинское агентство, которое “кинуло” его, впрочем, он довольно ловко сориентировался и уже на месте нашел хорошую вакансию. О его работе — чуть позже, а пока — о первых впечатлениях в новой стране.

Первые три WOW

Первая эмоция по прилету — языковой барьер. Огромный аэропорт в Шанхае, и везде звенит китайский.

— Это был ужас: я прилетел, потерялся в аэропорту, пошел к полицейскому, он трижды крикнул мне на китайском, и я понял, что не стоит ожидать помощи. Поэтому стал внимательнее следить за вывесками, они дублируются на английском. Но все равно в шанхайском аэропорту очень легко потеряться.

Следующий шок — совершенно другая культура, китайцы ведут себя совсем иначе, шумные, голосистые.

Наиболее яркое WOW — природно-архитектурное, будто другой мир. Архитектура разительно отличается, невероятное азиатское строительство, повсюду пахнет историей.

— После Шанхая я поехал в Ханчжоу — в древнюю столицу Китая и один из самых красивых городов. Там есть озеро Сиху, рядом — старинный буддийский храм, множество всевозможных пагод. Страна пропитана историей, красотой, поэтому этот шок перевесил изначальный негатив и страх.

Работа и жилье

Георгий имеет педагогическое образование и сертификат TOEFL, дающий право преподавать английский в странах, где этот язык не является родным. Его основной вектор: физкультура и тренировки по футболу, поэтому, кроме английского, ведет физкультуру, тренирует футбольную команду. Поначалу с работой не было гладко, искал вакансию через украинскую фирму, которая в итоге “кинула”, как это зачастую бывает. Уже в Китае мониторил сеть WeChat — аналог Viber — в ней весьма легко получить

контакты, хоть на луну лети.

— Я не стеснялся, знакомился с китайцами, а они очень любят добавлять иностранцев в друзья. Через них, через “добрый день, до свидания, язык до Киева доведет” нашел работу за неделю или две.

Бюрократические коллизии по трудоустройству берет на себя школа, а самостоятельно, очевидно, это нереально оформить. Кстати, в школах очень ценят учителей-иностранцев.

— Богатый китаец не приведет своего сына в школу, где не будет иностранцев. Он даже не смотрит на уровень тех иностранцев, для него важно, чтобы они просто были. И меня это возмущает, ведь нередко работают люди, которые и не учителя совсем, а блондины с голубыми глазами, я и близко не допустил бы их в школу.

Иногда школа помогает с жильем, а зачастую квартиру в Китае следует искать через агента недвижимости. Георгию проще, ведь его вопрос закрывает работодатель: помогает найти апартаменты, оплачивает аренду. Нюансов достаточно, посему замечательно, если работодатель решает бумажную волокиту. К слову, в Китае непременно нужно прописаться.

— Если не пропишешься, то полиция может арестовать тебя, потому что считается, что ты здесь нелегально.

Школьная рутина, контракт, зарплата и показательный трудоголизм

Какова обыденность учителя в Китае? Количество уроков в неделю зависит от контракта: может быть 13, 20, а случается и 40. Следует крайне внимательно подписывать бумаги, ведь потом тебя могут спросить по каждому пункту. С другой стороны, есть плюсы, потому что тебя не заставят делать что-то сверх договора.

Если говорить о зарплате, то, по словам Георгия, минималка для китайцев ниже, чем для иностранцев. Стандартная плата для учителя-китайца — 3,5-4 тыс. юаней. 3 тыс. юаней — это около $436.

— Это не супер-достаточно, на эти деньги я не смог бы жить в Китае. С другой стороны, у них несколько иная структура жизни. Например, там родители накапливают детям на жилье, автомобиль…

Сколько часов ежедневно трудятся китайцы? Они работают много, но это не признак хорошей продуктивности и качественной эффективности.

— Если спишь на работе, то это свидетельствует, что ты хороший работник. Если я за четыре часа сделаю, как за двенадцать, то меня будут считать плохим сотрудником. Их трудоголизм более показателен.

Бюрократия

С какими бюрократическими сюрпризами сталкивается Георгий? Сложно понять механику работы официальных учреждений и постичь “замкнутый круг” кабинетов. Ему повезло, что работодатель помогает решать бумажную эпопею.



Что сейчас существенно сложно — визовый вопрос, правила подачи документов становятся жестче. Бюрократия и в больнице: нет бумаг — нет медпомощи.

— Даже со страховкой сначала надо заплатить деньги, и только потом тебя будут лечить. Не важно, что у тебя кровь фонтанирует из артерии, тебе укажут на кассу. Страховка затем возвращает деньги. Ну, как возвращает, это еще от страховки зависит.

Адаптация, дружба, досуг

Поначалу Георгию пришлось нелегко, первые четыре месяца были сложными. Не хватало родной речи, друзей, окутывала ностальгия по дому.

— Тогда я впервые в жизни почувствовал, что весь день говорю на английском, голова ужасно трещала. Труднее всего было без друзей, тосковал по дому. Но я коммуникабельный, начал общаться, дружить. У нас собралась компания: американец, американка, англичанка, мексиканка и двое из Ганы — все такие сумасшедшие, мы как начали вытворять!

Постепенно становилось веселее, втянулся в жизнь, затем приехал в отпуск в Украину и уже через неделю тосковал по Китаю, хотелось вернуться. Хотя, Шуель отмечает, что в Китае всегда ностальгирует по Украине.

А как же дружба с китайцами? Над этим вопросом Георгий задумался, но да, и с ними он нашел общий язык.

— Ну, наверное, все же у меня есть и друг-китаец. Мы с ним играли три года в одной футбольной команде. Еще дружу с мужем моей коллеги из предыдущей работы, он мне помог во многом и не особо ждал чего-то взамен.

В Китае очень легко организовать насыщенный досуг. Именно здесь Георгий влюбился в путешествия, горы, объездил страну. Чуть ли не в каждом городе есть аэропорт, множество относительно дешевых рейсов, поезда мчатся 300 км в час. Расстояние от Шанхая до Пекина — это почти вся Украина, а поезд преодолевает этот отрезок почти за шесть часов.

Погода, природа, архитектура, транспорт, ритм

Масштабный Китай удивляет настроением природы: вот в Чжэнчжоу, где живет Георгий, субтропический климат и крайне высокая влажность.

— Летом просто нереально плохо, зимой просто нереально плохо! Очень тяжелая погода.

Однако природа безразлична к погоде, ведь она всегда совершенна.

— В Китае есть вся природа, вся, и она невероятно красивая! Горы Аватар, Желтые горы, гора Лотос, множество озер, пустыни, Тибет, что еще можно добавить?

Вместе с природой безумно поражает историческая и современная архитектура, однако Китай невероятно застроен. Вот у парка наследия ЮНЕСКО могут влепить завод… И хотя в стране шикарный транспорт — самолеты, поезда, метро — ​​однако очень частые пробки, негде автомобиль припарковать. Трудно организовать коммуникацию с определенными районами.

— Когда в закрытом дворе 20 двадцятиэтажек, а у нас в таком же дворе (в Украине, — Ред.) — пятиэтажки, то кому легче?

И вся страна наполнена ритмом, даже посидеть в кафе — только в спешке. А еще здесь проблема с личным пространством.

— Китай — шумный, плохо пахнет, ведь очень часто отрыта канализация, смог, много пыли и тофу жарят. По запаху Китай — не лучшая страна для жизни.

Люди, отношения, школа, любовь

Безусловно, китайцы — другие и с личными понятиями бизнес-отношений, дружбы, любви. По опыту Георгия, здесь следует полагаться исключительно на себя, в основном все строится на взаимном паритете. Это страна больших аппетитов. Китай — не для всех: многие приезжают и быстро уезжают. Надо понять их менталитет, их действительность, вписаться в это все, это Восток, и это надо осознавать.

— Вот они иначе смотрят на дружбу. Ты мне нужен — тогда да, ты мне брат, друг. Не нужен, тогда извини, я даже не знаю, кто ты. Китайцы — они сами за себя. Они понимают: их много и свое надо выгрызать.

Георгий утверждает: порой невозможно понять последовательность действий китайцев. Он ощущает их совершенно другой тип мышления. По его мнению, мы больше руководствуемся логикой, а китайцы — традициями.

— Если же спросить у них, почему вы делаете именно так, они ответят, что означает, почему, есть такая традиция, и мы всегда так делаем. И пусть это будет неправильно, на наш взгляд, но они доверяют традиции. Тысячи лет истории — это ответ на многие вопросы в Китае.

Поскольку Шуель работает с детьми, то интересно, какие же они. Золотые да избалованы. Политика одного ребенка, очевидно, повлияла на принципы воспитания. Родители балуют малышей, а те растут единоличниками и не слишком умеют делиться и уступать.

— Даже в футболе и баскетболе наблюдаю, что каждый ребенок предпочитает что-то делать сам. Они очень некомандные, они в себе. И очень избалованные — все себе. А еще они ябеды — если кто-то не пришел на урок, то все его сдадут, а у нас (в Украине, — Ред.) так не принято.

И хотя ребята эгоцентричны, однако учителя строгие. Поэтому диссонанс: в школу приходят максимально избалованные дети и не понимают, почему на них кричат. Лояльнее в учреждениях International Department, где учатся сыновья и дочери состоятельных китайцев и иностранцев. А вот в National Department — довольно жестко.

По мнению Георгия, в китайском образовании есть некая нестабильность, поскольку они не сильно стремятся определить и сформировать собственный образовательный путь, а ориентируются на модные программы Оксфорда, Кембриджа.

— Их дети более склонны к точным наукам, их с детства учат математическому мышлению, поскольку бизнес и математика могут принести деньги. У них работает система зазубрить, а без этого ты и китайский не выучишь. Надо знать 3-5 тысяч иероглифов, чтобы хоть газеты читать.

Из рассказа Георгия вырисовывается ассоциация, что Китай удивительно циничный. Даже любовь — рациональная материя. Люди, скорее, сфокусированы на работе, карьере, бизнесе, деньгах. А любовь, дети — это определенным образом бизнес-проект, в котором одни тратят, а другие зарабатывают.

— Они осознают, что растить ребенка — достаточно дорогое удовольствие, а если еще и дорогую школу хочешь… Ребенок — это дорого, а китайцы делают на этом большие деньги. Один китаец делает бизнес, а другой платит за это.

Новая картина мира

Китай, несомненно, меняет мировоззрение. Или даже переворачивает многие установки вверх ногами. Страна заставила Георгия увереннее искать свое место под солнцем. Печально, но Китай четко демонстрирует: в нем стоимость труда значительно выше, чем в Украине. Но что в Украине существенно лучше, по мнению Шуеля, это человеческие отношения.

— Не хочу обидеть китайцев, но у наших людей больше души. У нас не общаются только о “Ты голоден, как у тебя день, до свидания”. А еще у нас мировоззрение шире.

Кстати, Китай вдохновил Георгия ехать в кругосветку, но это уже другая история.

Фото: архив Георгия Шуеля

Эвелина Гурницкая