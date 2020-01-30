Американская телеведущая назвала ансамбль Вирского “русскими ребятами”

Американская телеведущая Эллен Дедженерес разместила в Instagram видео выступления украинского Национального ансамбля имени Павла Вирского.

Однако сделала она это с российской страницы, подписав видео:

– Только посмотрите на этих русских парней.

Переглянути цей допис в Instagram #repost @lookatthisrussian ・・・ Допис, поширений Ellen DeGeneres (@theellenshow) 28 Січ 2020 р. о 7:48 PST

На такую ​​ошибку сразу отреагировали сами участники ансамбля. Танцовщики опубликовали сторис, в которой отметили, что они из Украины.

– С положительного: Эллен Дедженерес запостила ансамбль Вирского. Из отрицательного: с российской страницы. Очень жаль, что такие ситуации случаются до сих пор … Но очень круто, что нас могут увидеть 82 миллиона, которые подписаны на страницу шоу Эллен Дедженерес. Предлагаем всем перейти по ссылке и написать, что мы из Украины, – написали участники ансамбля Вирского.

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На ошибку телеведущей также отреагировали в Посольстве Украины в США.

– Уважаемая Эллен, видео, которое вы опубликовали на IG – знаменитый танец Гопак, который украинский, а не русский. Будем честными, россияне никогда не могут танцевать так. Наш Ансамбль Вирского (в этом видео) может доказать это в вашей студии.

Ukrainians are big fans of @TheEllenShow.

Dear Ellen, video you posted on IG is famous “Gopak” dance, which is UKRAINIAN🇺🇦, not Russian https://t.co/jQkWdW3zvn

Let’s be honest, Russians can never dance like that😆

Our Virsky Ensemble (in that video) can prove it in your studio. pic.twitter.com/ImBMM8lDgX — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) January 29, 2020

Ранее Флавио Инсинна в эфире интеллектуального шоу заявил, что “ Второе название Украины – малая Россия”.