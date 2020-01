Американская телеведущая назвала ансамбль Вирского “русскими ребятами”

Американская телеведущая Эллен Дедженерес разместила в Instagram видео выступления украинского Национального ансамбля имени Павла Вирского.

Однако сделала она это с российской страницы, подписав видео:

На такую ​​ошибку сразу отреагировали сами участники ансамбля. Танцовщики опубликовали сторис, в которой отметили, что они из Украины.

На ошибку телеведущей также отреагировали в Посольстве Украины в США.

Ukrainians are big fans of @TheEllenShow.

Dear Ellen, video you posted on IG is famous “Gopak” dance, which is UKRAINIAN🇺🇦, not Russian https://t.co/jQkWdW3zvn

Let’s be honest, Russians can never dance like that😆

Our Virsky Ensemble (in that video) can prove it in your studio. pic.twitter.com/ImBMM8lDgX

— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) January 29, 2020