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Факты / Мир

Американская телеведущая назвала ансамбль Вирского “русскими ребятами”

Американская телеведущая Эллен Дедженерес разместила в Instagram видео выступления украинского Национального ансамбля имени Павла Вирского.

Однако сделала она это с российской страницы, подписав видео:

– Только посмотрите на этих русских парней.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

#repost @lookatthisrussian ・・・

Допис, поширений Ellen DeGeneres (@theellenshow)

На такую ​​ошибку сразу отреагировали сами участники ансамбля. Танцовщики опубликовали сторис, в которой отметили, что они из Украины.

– С положительного: Эллен Дедженерес запостила ансамбль Вирского. Из отрицательного: с российской страницы. Очень жаль, что такие ситуации случаются до сих пор … Но очень круто, что нас могут увидеть 82 миллиона, которые подписаны на страницу шоу Эллен Дедженерес.

Предлагаем всем перейти по ссылке и написать, что мы из Украины, – написали участники ансамбля Вирского.

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На ошибку телеведущей также отреагировали в Посольстве Украины в США.

– Уважаемая Эллен, видео, которое вы опубликовали на IG – знаменитый танец Гопак, который украинский, а не русский.

Будем честными, россияне никогда не могут танцевать так. Наш Ансамбль Вирского (в этом видео) может доказать это в вашей студии.

Ранее Флавио Инсинна в эфире интеллектуального шоу заявил, что “ Второе название Украины – малая Россия”.

Фото: Dreamstime

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