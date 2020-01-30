Американская телеведущая назвала ансамбль Вирского “русскими ребятами”

Американская телеведущая Эллен Дедженерес разместила в Instagram видео выступления украинского Национального ансамбля имени Павла Вирского.
Однако сделала она это с российской страницы, подписав видео:
– Только посмотрите на этих русских парней.
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На такую ошибку сразу отреагировали сами участники ансамбля. Танцовщики опубликовали сторис, в которой отметили, что они из Украины.
– С положительного: Эллен Дедженерес запостила ансамбль Вирского. Из отрицательного: с российской страницы. Очень жаль, что такие ситуации случаются до сих пор … Но очень круто, что нас могут увидеть 82 миллиона, которые подписаны на страницу шоу Эллен Дедженерес.
Предлагаем всем перейти по ссылке и написать, что мы из Украины, – написали участники ансамбля Вирского.
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На ошибку телеведущей также отреагировали в Посольстве Украины в США.
– Уважаемая Эллен, видео, которое вы опубликовали на IG – знаменитый танец Гопак, который украинский, а не русский.
Будем честными, россияне никогда не могут танцевать так. Наш Ансамбль Вирского (в этом видео) может доказать это в вашей студии.
Ukrainians are big fans of @TheEllenShow.
Dear Ellen, video you posted on IG is famous “Gopak” dance, which is UKRAINIAN🇺🇦, not Russian https://t.co/jQkWdW3zvn
Let’s be honest, Russians can never dance like that😆
Our Virsky Ensemble (in that video) can prove it in your studio. pic.twitter.com/ImBMM8lDgX
— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) January 29, 2020
Ранее Флавио Инсинна в эфире интеллектуального шоу заявил, что “ Второе название Украины – малая Россия”.