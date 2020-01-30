Количество заболевших новым коронавирусом выросло до почти 8 тыс.

В Китае в результате заболевания новым типом коронавируса погибли уже 170 человек, всего подтверждено 7 771 тыс. случаев заражения.

Общее количество больных коронавирусом 2019-nCoV в мире почти достигло отметки в 8 тыс. человек.

Также в Тибете впервые был зафиксирован случай заражения указанной болезнью, из-за чего теперь она охватывает все регионы Китая.

Ранее в Тибете не фиксировали случаев заболевания пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса.

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За сутки количество установленных случаев заболевания увеличилось на 1 737, а смертей от коронавируса – на 38.

В других странах Азии зафиксировали 71 случай заражения коронавирусом 2019-nCoV, восемь в Европе и столько же в Северной Америке. Пять заболевших находятся в Австралии, еще пять – в других регионах мира.

К слову, Канада ведет подготовку к эвакуации своих граждан из Китая, где наблюдается распространение коронавируса.

Источник: South China Morning Post