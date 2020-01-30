Пятый случай заражения коронавирусом 2019 nCoV подтвердили во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньез Бузин сообщила, что коронавирус 2019 nCoV подтвердился у дочери 80-летнего китайца, которого госпитализировали 28 января.
Состояние ее тяжелое, женщина находится в реанимации больницы в Париже.
И это уже пятый случай заболевания коронавируса 2019 nCoV во Франции.
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В Китае из-коронавируса погибли уже 170 человек, всего подтверждено 7771 тыс. случаев заражения.
Общее количество больных в мире почти достигло отметки 8 тыс. человек.
К слову, сейчас в провинции Хубэй и городе Ухань, откуда распространился новый коронавирус, находится 51 украинец. Компания МАУ выполнит рейсы в эту страну, чтобы забрать пассажиров.
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