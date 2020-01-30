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Факты / Мир

Пятый случай заражения коронавирусом 2019 nCoV подтвердили во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньез Бузин сообщила, что коронавирус 2019 nCoV подтвердился у дочери 80-летнего китайца, которого госпитализировали 28 января.

Состояние ее тяжелое, женщина находится в реанимации больницы в Париже.

И это уже пятый случай заболевания коронавируса 2019 nCoV во Франции.

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В Китае из-коронавируса погибли уже 170 человек, всего подтверждено 7771 тыс. случаев заражения.

Общее количество больных в мире почти достигло отметки 8 тыс. человек.

К слову, сейчас в провинции Хубэй и городе Ухань, откуда распространился новый коронавирус, находится 51 украинец.  Компания МАУ выполнит рейсы в эту страну, чтобы забрать пассажиров.

Источник: Le Figaro

Фото: Dreamstime

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