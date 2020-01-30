Усиление неонацизма: Россия назвала предательством заявление Зеленского о Второй мировой

Слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны в России назвали “откровенным предательством”.

В частности, спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что даже увидела в Украине усиление неонацизма:

– В последние годы после “переворота на Майдане”, усиление неонацизма в Украине стало очевидной проблемой для всего международного сообщества. Подобные заявления переходят все границы в принципе. Они являются откровенным предательством истории своего же народа. Выдумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально, – сообщила она во время брифинга.

Она также добавила, что президенту Украины не стоит приравнивать роль СССР с Третьим Рейхом.

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К слову, такую ​​бурную реакцию у россиян вызвало выступление президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Польшу по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

В своем выступлении он заявил, что заговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны.