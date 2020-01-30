Стало известно, сколько украинцев находится в городе Ухань

В провинции Хубэй и городе Ухань, откуда распространился новый коронавирус 2019-nCoV, находится 51 украинец.
Об этом сообщило посольство Украины в Китае в ответ на запрос журналистов.
– По состоянию на 29 января 2020 года посольством установлено и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек – в Ухане, один человек – в городе Сянъян и еще один – в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь, – отмечают в посольстве.
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Ранее мы писали, что компания МАУ из-за коронавируса в Китае выполнит рейсы в эту страну, чтобы забрать пассажиров.
Источник: Ракурс
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