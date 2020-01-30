В Бермудском треугольнике нашли судно, исчезнувшее 95 лет назад

Неподалеку от побережья Сент-Огастин (штат Флорида, США) группа морских археологов вместе с подводными исследователями обнаружили останки затонувшего корабля.

29 ноября 1925 корабль Cotopaxi отправился с Чарльстона (Южная Каролина) в Гавану (Куба) под командованием капитана В. Дж. Майерса.

На судне находился груз с углем, а также команда из 32 человек. Корабль пропал без вести 31 декабря.

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Исследователи Майкл Барнетт и Гай Уолтерс объединились ради того, чтобы отыскать таинственный корабль.

– Уолтерс исследовал архив компании-страховщика корабля. Там нашлись интересные судовые записи. Оказывается, 1 декабря 1925 года корабль отправлял беспроводные сигналы о помощи, – рассказывают авторы открытия.

У побережья Сент-Огастин не впервые находят обломки неизвестного судна. Еще 35 лет назад исследователи в честь этого прозвали местность Медвежьей катастрофой.

Однако после получения новой информации и сравнения обломков судов, ученые установили – это действительно останки корабля Cotopaxi.

Американский телеканал Science Channel уже начал съемки фильма об этом открытии.

Также удалось отыскать Дугласа Майерса – внука капитана пропавшего судна.

– Майерс младший был удивлен и очень благодарен за то, что команда ученых наконец нашла корабль его дедушки, – поделились ученые.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, как мгновенно и без сигнала SOS в Охотском море затонуло судно.

Источник: FoxNews