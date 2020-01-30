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Факты / Мир

В Китае ввели уголовную ответственность за отказ лечиться от коронавируса

В китайской провинции Хубэй ужесточили наказание для граждан, которые отказываются лечиться от коронавируса.

В заявлении Департамента общественной безопасности Хубэя сказано, что лица, которые намеренно распространяют вирус, отказываются от лечения или карантина, а также наносят вред медицинскому персоналу, являются угрозой общественной безопасности и подлежат уголовной ответственности.

– Запрещается любой организации или частному лицу по любой причине нарушать порядок работы медицинских учреждений, ставить под угрозу личную безопасность медицинского персонала и наносить ущерб собственности медучреждений, – говорится в сообщении.

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Кроме того, в Пекине запретили проводить прощальные церемонии из-за коронавируса.

Источник: РБК-Украина

Фото: Dreamstime

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