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Факты / Мир

В Пекине запретили проводить прощальные церемонии из-за коронавируса

Власти Пекина из-за коронавируса временно запретили проводить прощальные церемонии. По данным похоронных бюро, на них собирались от нескольких десятков человек до ста.

Также отменена регистрация браков, запланированных на 2.02.2020.

Это очень популярная дата в Китае, потому что сочетание этих цифр, которые в китайском языке созвучны с фразой Я люблю тебя, люблю тебя, встречается раз в тысячу лет.

Читайте: Количество заболевших новым коронавирусом выросло до почти 8 тыс.

К слову, Канада ведет подготовку к эвакуации своих граждан из Китая, где наблюдается распространение коронавируса.

Источник: РИА Новости

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