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Факты / Мир

В итальянском порту из-за коронавируса застрял корабль с тысячами пассажиров

В итальянском порту из-за китайского коронавируса застрял круизный корабль.

Сейчас судно Costa Crociere с 6 тыс. пассажиров находится в порту Чивитавеккья.

Корабль задержали после того, как у пары китайцев из Гонконга обнаружили симптомы похожие на коронавирус.

Читайте: Сколько длится инкубационный период китайского коронавируса

Они пожаловались на высокую температуру и проблемы с дыханием.

Остальные не могут покинуть судно, пока проверяются анализы пары.

Ранее Факты ICTV писали, что таксист выгнал из авто мужчину из Уханя.

Источник: The Guardian

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