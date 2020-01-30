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Факты / Мир

ВОЗ назвала коронавирус ЧС международного значения и призвала страны готовиться

Всемирная организация здравоохранения назвала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и призвала все страны готовиться к противодействию ему.

Сейчас в Китае уже зафиксировано 7 736 больных, в тяжелом состоянии находятся 1 370 человек. 170 человек умерли, еще у 12 167 человек подозревают заболевание.

За пределами Китая уже подтверждено 82 случая заболевания в 18 странах.

В частности, организация просит обеспечить быструю и открытую передачу всей информации о вспышке вируса. Кроме того, все страны должны выделить ресурсы для его обнаружения и предотвращения, а также для спасения больных.

Для противодействия частные и государственные научно-исследовательские учреждения должны срочно ускорить скоординированную разработку вакцин, диагностику и терапию.

ВООЗ назвала коронавірус НС міжнародного значення by Віта Гірко on Scribd

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ВОЗ также заявляет, что сейчас усилия направлены на ограничение дальнейшего распространения вируса в других странах.

Но все же они обеспокоены тем, что многие страны мира остаются неподготовленными к коронавирусу.

Кроме того, ВОЗ рекомендовала присвоить коронавирусу временное название 2019 nCoV.

Ранее Факты ICTV писали сколько длится инкубационный период китайского коронавируса.

Источник: ВОЗ

Фото: Dreamstime

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