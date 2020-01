Японский миллиардер передумал искать девушку для путешествия вокруг Луны

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава не будет искать себе девушку для космического путешествия вокруг Луны при помощи телешоу.

По словам миллиардера, на это у него есть личные причины. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Также он признался, что раскаивается из-за того, что 27 тыс. женщин потратили свое драгоценное время на подачу заявки зря.

Маэдзава отметил, что понимает разочарование многих людей в нем, но искренне сожалеет.

О желании найти девушку для космического путешествия вокруг Луны при помощи телешоу миллиардер заявил в январе. Маэдзава сказал, что чувство одиночества его осиливает и думает он только об одном – о желании любить женщину.

Due to personal reasons, I have informed AbemaTV yesterday with my decision to no longer participate in the matchmaking documentary, hence requested for the cancellation of the show.

— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 30, 2020