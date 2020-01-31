Грету Тунберг во второй раз номинировали на Нобелевскую премию

Шведскую климатическую активистку Грету Тунберг и движение Fridays for Future 31 января номинировали на Нобелевскую премию мира 2020.

С такой инициативой выступили шведские депутаты Йенс Холм и Хокан Свеннелинг.

– Грета Тунберг – климатический активист, главная причина, почему она заслуживает Нобелевской премии мира, заключается в том, что, несмотря на ее юный возраст, она упорно работала над тем, чтобы заставить политиков обратить внимание на климатический кризис, – говорится в заявлении законодателей.

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Они считают, что климатический кризис может привести к новым конфликтам и войнам.

По словам депутатов, даже инициативы по уменьшению выбросов и соблюдению положений Парижского соглашения – это акты мира.

К слову, Грета Тунберг заявила, что зарегистрирует свое имя в качестве товарного знака, а также название движения Fridays For Future.