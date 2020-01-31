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Факты / Lifestyle / Здоровье

Италия объявила чрезвычайное положение из-коронавируса

31 января правительство Италии объявило о введении чрезвычайного положения, чтобы не терять времени на борьбу с обнаруженным коронавирусом.

В кратчайшие сроки будут разработаны дополнительные меры предосторожности его распространения.

Известно, что за день до этого Италия зарегистрировала первый случай инфекции: носителями оказалась пара туристов из Китая.

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Чрезвычайное положение в Италии часто объявляют во время таких природных катаклизмов, как штормы или землетрясения.

Это ускоряет сбор средств и других ресурсов для преодоления беды.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, как в Италии туристов сутки держали на лайнере через проверку на коронавирус.

Источник: BrusellsTimes

Фото: Dreamstime

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