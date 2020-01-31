Коронавирус добрался до Италии – зафиксировали первых два случая

В Италии выявили первых два случая заболевания на китайский коронавирус.

Заболевание нашли у туристов, которые приехали 23 января в Милан из Китая. Уточняется, что они родом из Уханя, в котором и вспыхнула эпидемия.

Туристы находились в Риме, когда почувствовали себя плохо и были госпитализированы сотрудниками скорой помощи.

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После этого министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца отдал распоряжение о приостановке авиасообщения с Китаем.

– Мы первая страна ЕС, принявшая такую меру предосторожности, – заявил премьер-министр.

Напомним, 28 января и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что Украина приостанавливает авиасообщения с Китаем из-за эпидемии коонавируса

Источник: Corriere TV