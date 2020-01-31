Почти 10 тысяч: количество больных коронавирусом превысило показатель SARS-2003

Количество людей, зараженных новым коронавирусом во всем мире уже превысило число зараженных вследствие эпидемии SARS в 2003 году.

– Количество случаев заражения коронавирусом во всем мире превзошло количество заражений вследствие эпидемии SARS, распространившейся на более двух десятков стран в 2003 году, – говорится в сообщении BBC.

Во время вспышки эпидемии в 2003 году было зарегистрировано около 8 100 случаев заболевания вирусом SARS – тяжелый острый респираторный синдром.

Однако сейчас подтверждено уже почти 10 000 случаев нового коронавируса. Больше всего случаев зафиксировано в Китае.

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Более 100 случаев было уже зарегистрировано за пределами Китая, в 22 странах.

Напомним, 30 января Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании признала вспышку нового коронавируса nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

Источник: BBC