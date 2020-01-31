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Факты / Мир

Проверяли на коронавирус: в Италии туристов сутки держали на лайнере Costa Smeralda

Пассажиры с круизного лайнера Costa Smeralda, которым не разрешали сойти на берег в итальянском порту Чивитавеккья из-за подозрений на заражение двух человек остроинфекционным коронавирусом nCoV, начали покидать судно.

Это стало возможно после того, как двум пассажирам провели необходимые анализы, которые дали отрицательный результат на коронавирус. Выяснилось, что женщина из Китая почувствовала жар, поскольку заразились неопасным видом гриппа.

Из соображений безопасности состояние здоровья проверили и у ее мужа.

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Круизный лайнер, на борту которого находились около 6 тыс. пассажиров, а также экипаж, был заблокирован в порту города Чивитавеккья с раннего утра четверга.

Пассажиры должны были сойти с лайнера еще в 07.00 по местному времени, однако этого не произошло из-за того, что у пассажирки из Китая начался жар.

Также Факты ICTV писали, что производитель тест-систем на новый тип коронавируса уже проводит финальный этап их проверки. Украина заказала четыре тест-системы.

Источник: La Repubblica

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