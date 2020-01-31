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Факты / Мир

Смертельный коронавирус: Facebook объявил борьбу с фейками

Компания Facebook объявила борьбу с дезинформацией, связанной с коронавирусом.

Глава здравоохранения Facebook Кан-Син Цзинь сообщил, что глобальная сеть просматривает содержание и развенчивает ложные утверждения, которые распространяются по коронавирусу.

– Если информация оценивается как ложная, мы ограничиваем ее распространение в Facebook и Instagram и показываем людям точную информацию, – сказал Кан-Син Цзинь.

Также будет удаляться контент с теориями заговора и ложными утверждениями.

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Кроме того, Facebook ограничит или заблокирует хэштеги, которые люди используют для обмена дезинформацией о коронавирусе в Instagram.

Ранее Факты ICTV писали, что ВОЗ признала вспышку коронавируса nCoV международной чрезвычайной ситуацией.

Источник: Forbes

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