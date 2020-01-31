Смертельный коронавирус: Facebook объявил борьбу с фейками

Компания Facebook объявила борьбу с дезинформацией, связанной с коронавирусом.
Глава здравоохранения Facebook Кан-Син Цзинь сообщил, что глобальная сеть просматривает содержание и развенчивает ложные утверждения, которые распространяются по коронавирусу.
– Если информация оценивается как ложная, мы ограничиваем ее распространение в Facebook и Instagram и показываем людям точную информацию, – сказал Кан-Син Цзинь.
Также будет удаляться контент с теориями заговора и ложными утверждениями.
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Кроме того, Facebook ограничит или заблокирует хэштеги, которые люди используют для обмена дезинформацией о коронавирусе в Instagram.
Ранее Факты ICTV писали, что ВОЗ признала вспышку коронавируса nCoV международной чрезвычайной ситуацией.
Источник: Forbes