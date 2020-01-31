В России обнаружили два случая заражения коронавирусом

В России зафиксировали два первых случая заражения вирусной инфекцией, вызванной новым типом коронавируса nCoV.

Два первых случая коронавируса выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области РФ, оба заболевших – граждане Китая.

На китайском острове Хайнань около 2665 россиян, всех возвратят в РФ, карантин будет только для людей с признаками заболевания или температурой.

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Состояние двух заболевших стабильное, без клинических проявлений и температуры.

За минувшие сутки, 30 января, число жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 213 человек, 204 из них погибли в эпицентре эпидемии, провинции Хубэй. Число заразившихся достигло 9356 человек.

Ранее Факты ICTV писали сколько длится инкубационный период китайского коронавируса.