Коронавирусом заразились почти 12 тыс. человек, погибли 259

За последние сутки число заболевших пневмонией из-за китайского коронавируса выросло на две тысячи человек – до 11 821.
В других странах – 124. Жертвами эпидемии стали 259 человек.
В Китае из больниц выписали 243 пациента, у которых диагностировали вирусную инфекцию.
Количество людей, зараженных новым коронавирусом во всем мире уже превысило число зараженных вследствие эпидемии SARS в 2003 году.
Читайте: Как распространяется коронавирус nCoV по миру – карта и хронология
Правительство Украины готовит план эвакуации сих граждан из Китая и меры по недопущению коронавируса.
Напомним, 30 января Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании признала вспышку нового коронавируса nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.
Источник: CGTN