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Факты / Мир

Коронавирусом заразились почти 12 тыс. человек, погибли 259

За последние сутки число заболевших пневмонией из-за китайского коронавируса выросло на две тысячи человек – до 11 821.

В других странах – 124. Жертвами эпидемии стали 259 человек.

В Китае из больниц выписали 243 пациента, у которых диагностировали вирусную инфекцию.

Количество людей, зараженных новым коронавирусом во всем мире уже превысило число зараженных вследствие эпидемии SARS в 2003 году.

Читайте: Как распространяется коронавирус nCoV по миру – карта и хронология

Правительство Украины готовит план эвакуации сих граждан из Китая и меры по недопущению коронавируса.

Напомним, 30 января Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании признала вспышку нового коронавируса nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

Источник: CGTN

Фото: Dreamstime

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