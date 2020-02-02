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Факты / Мир

Коронавирус 2020: в Китае завершили строительство специальной больницы

В китайском городе Ухань завершили строительство первой временной больницы для лечения больных коронавирусом.

На строительство больницы понадобилось 9 дней.

Читайте: Первую смерть от коронавируса зафиксировали за пределами Китая

Помощь больным коронавирусом предоставлять 1 400 военных медиков. Больница рассчитана на 1 000 мест и создана только для лечения зараженных коронавирусом.

Напомним, строительство больницы начали 24 января 2020 года.

Источник: Медуза

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