Коронавирусом заразились уже более 14,5 тыс. человек, умерли 305

В мире по состоянию на 2 февраля зарегистрировано 14 568 случаев заражения новым коронавирусом. Умерли уже 305 человек.

Также подтверждено 155 случаев завоза нового коронавируса за пределами Китая, из них 23 случая в странах Европы (8 – Германия, 6 – Франция, 2 – Италия, 2 – Россия, 2 – Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции).

В связи с такой ситуацией, оперативный штаб Минздрава проведет очередное заседание по обсуждению проекта Национального плана противоэпидемических мер реагирования на распространение случаев инфекционных болезней, вызванных новым коронавирусом.

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В Минздраве напомнили, чтобы уберечь себя и не заболеть, нужно часто мыть руки, избегать тесного контакта с больными, не употреблять сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения.

Ранее Факты ICTV писали, что первую смерть от коронавируса зафиксировали за пределами Китая.