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Факты / Мир

Первую смерть от коронавируса зафиксировали за пределами Китая

На Филиппинах от коронавируса из Китая умер 44-летний пациент.

Об этом сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения.

– 44-летний мужчина был вторым подтвержденным человеком на Филиппинах с новым коронавирусом 2019-nCoV. Он умер 1 февраля 2020, – говорится в сообщении ВОЗ.

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Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами Китая.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании признала вспышку нового коронавируса nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

Фото: Dreamstime

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