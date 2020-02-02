Первую смерть от коронавируса зафиксировали за пределами Китая

На Филиппинах от коронавируса из Китая умер 44-летний пациент.

Об этом сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения.

– 44-летний мужчина был вторым подтвержденным человеком на Филиппинах с новым коронавирусом 2019-nCoV. Он умер 1 февраля 2020, – говорится в сообщении ВОЗ.

A 44-year-old male is confirmed as the second person with the 2019 novel coronavirus acute respiratory disease (2019-nCoV) in the Philippines. He passed away on 1 February 2020. pic.twitter.com/5a5tPWtvpc — World Health Organization Philippines (@WHOPhilippines) February 2, 2020

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Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами Китая.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании признала вспышку нового коронавируса nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.