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Факты / Мир

В Китае предусмотрели специальные крематории для жертв коронавируса

Китайские власти приказали кремировать тела умерших от коронавируса пациентов в специально отведенных крематориях.

Тела умерших будут дезинфицировать и помещать в пакеты, которые герметично закрываются и которые не разрешено раскрывать.

– Согласно тексту директивы, совместно выпущенной канцеляриями Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, Министерства гражданской администрации Китая и Министерства общественной безопасности КНР, останки инфицированных пациентов не должны перевозиться между различными административными единицами провинциального уровня и не должны храниться путем захоронения или другими способами, – говорится в сообщении.

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В документе подчеркивается, что похоронные бюро должны отправлять специальный персонал и транспортные средства для перевозки тел в соответствии с установленным маршрутом, а тела должны быть кремированы в специально отведенных крематориях.

К слову, в Пекине запретили проводить прощальные церемонии из-за коронавируса.

Источник: Синьхуа

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