PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В Китае из больниц выписали 328 человек, которые выздоровели от коронавируса

В Китае 328 человек, которые ранее были инфицированы коронавирусом, выписали из больницы после выздоровления.

Об этом рассказали в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.

В частности, 1 февраля из больниц после лечения вышли 85 человек (49 человек в провинции Хубэй).

Читайте: Первая смерть от коронавируса зафиксировали за пределами Китая

По состоянию на конец субботы, 1 февраля, всего в Китае было зарегистрировано 14 380 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, а также 304 случая летального исхода от этой болезни.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании признала вспышку нового коронавируса nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

Источник: Синьхуа

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка