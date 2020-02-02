В Китае из больниц выписали 328 человек, которые выздоровели от коронавируса

В Китае 328 человек, которые ранее были инфицированы коронавирусом, выписали из больницы после выздоровления.
Об этом рассказали в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
В частности, 1 февраля из больниц после лечения вышли 85 человек (49 человек в провинции Хубэй).
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По состоянию на конец субботы, 1 февраля, всего в Китае было зарегистрировано 14 380 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, а также 304 случая летального исхода от этой болезни.
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Напомним, Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании признала вспышку нового коронавируса nCoV в Китае
чрезвычайной ситуацией международного значения.
Источник: Синьхуа
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