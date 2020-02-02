PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В США сурок Фил предсказал, когда придет весна

В США знаменитый сурок Фил предсказал раннюю весну для жителей страны. Такой вывод сделали в День сурка, когда животное вышло из своей норы.

В соответствии с традициями, если 2 февраля сурок видит свою тень, пугается и прячется обратно, то будет еще шесть морозных недель.

Но если он не видит своей тени и спокойно выходит из норы – это означает наступление ранней весны.

Читайте: Аномально теплая погода: почему в Украине исчезнет зима

К слову, такую ​​традицию поддерживают члены организации Ближний круг, которые собираются в лесу Гобблерз-Ноб, надев черные пальто и цилиндры.

Сурка извлекают из импровизированной норы, после чего он сообщает председателю организации, как долго продлится зима.

Ранее Факты ICTV публиковали предсказания сурка Тимки о том, когда в Украину придет весна.

Источник: ABC News

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка