В Китае (город Харбин) женщина с инфекцией коронавируса родила здорового ребенка.

На 38 неделе беременности у нее начали появляться все симптомы новой инфекции, в частности, повышенная температура. Женщина сдала необходимые анализы и коронавирус подтвердился.

Good News! A pregnant woman infected with novel #coronavirus gave birth to a healthy baby girl in a hospital in Harbin, Heilongjiang province on Jan 30. After several days’ medical quarantine and observation, both the baby and her mother are in stable condition now. #China pic.twitter.com/JSrzHgsRQy — China Daily (@ChinaDaily) February 3, 2020

Будущей матери становилось все хуже, поэтому врачи сделали кесарево сечение.

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Новорожденная девочка оказалась вполне здоровой. Ей дважды проводили тест на коронавирус, который ничего не обнаружил.

Сейчас младенец вместе с матерью находятся на карантине. За ними круглосуточно наблюдают врачи.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как люди заражаются коронавирусом и когда будет вакцина.

Источник: ChinaDaily