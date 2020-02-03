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Факты / Мир

Женщина, болеющая коронавирусом, родила здорового младенца

В Китае (город Харбин) женщина с инфекцией коронавируса родила здорового ребенка.

На 38 неделе беременности у нее начали появляться все симптомы новой инфекции, в частности, повышенная температура. Женщина сдала необходимые анализы и коронавирус подтвердился.

Будущей матери становилось все хуже, поэтому врачи сделали кесарево сечение.

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Новорожденная девочка оказалась вполне здоровой. Ей дважды проводили тест на коронавирус, который ничего не обнаружил.

Сейчас младенец вместе с матерью находятся на карантине. За ними круглосуточно наблюдают врачи.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как люди заражаются коронавирусом и когда будет вакцина.

Источник: ChinaDaily

Фото: Dreamstime

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