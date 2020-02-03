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Факты / Мир

Катастрофа MH-17: прокуратура Нидерландов предъявила обвинения фигурантам

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе MH-17 на Донбассе в июле 2014 года.

Об этом заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутина.

– Одного из обвиняемых – Пулатова Олега Юлдашевича – будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского, – сказала она.

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Кутина добавила, что работа группы адвокатов будет осуществляться в соответствии со всеми нормами международного права.

– При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубоким уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного судопроизводства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным, – подчеркнула адвокат.

Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 над оккупированной Россией территории Донецкой области.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что не так с “доказательствами” РФ по MH17.

Источник: ТАСС

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