Врач из Таиланда нашел комбинацию лекарств против коронавируса nCoV

Врач из больницы Раджавити в таиландском Бангкоке рассказал, что смог найти комбинацию лекарств, которая эффективно помогает в случаях заболевания новым типом коронавируса.

Он лечил 71-летнюю пациентку в тяжелом состоянии комбинацией лекарств, которые назначают при лечении ВИЧ и гриппа.

Состояние женщины улучшилось уже спустя 48 часов после применения указанного метода лечения.

Читайте: В Китае из больниц выписали 328 человек, которые выздоровели от коронавируса

Также результат теста на наличие нового типа коронавируса сменился с положительного на отрицательный.

Во время пресс-конференции подтвердили информацию о том, что лабораторный тест показал отсутствие следов коронавируса в дыхательной системе пациентки.

По состоянию на сегодня в мире зафиксировано около 17 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса. Всего от заболевания умерли 362 человека.

К слову, страны G7 хотят договориться о совместном реагировании на распространение нового типа коронавируса.