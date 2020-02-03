Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Италия, Германия, Франция и Япония) намерены договориться о совместном реагировании на новый тип коронавируса, который продолжает распространяться по миру.

Об этом сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Он добавил, что сейчас существует договоренность с коллегой из США о том, что министры здравоохранения стран G7 проведут телефонную конференцию касательно вопроса о реагировании на заболевание.

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– Нет смысла одной стране принимать меры, особенно, в Европе, – подытожил Шпан.

ВОЗ уже объявила распространение нового типа коронавируса чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.

Хотя в Украине пока не зафиксировали ни одного случая указанного заболевания, МОН рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и Азии, которые не находятся на территории нашей страны.

К слову, в Китае 328 человек смогли выздороветь после того, как заболели новым типом коронавируса.