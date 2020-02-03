Правда и мифы о коронавирусе: как заражаются люди и когда будет вакцина

Жители Поднебесной жалуются на нехватку медицинских средств. Масок в большинстве аптек просто нет.

Можно брать не более 5 масок на человека.

Китайцы в борьбе с коронавирусом активно применяют искусственный интеллект, чтобы уменьшить контакты персонала больницы с больными. Благодаря применению современных строительных технологий, в Китае почти достроили специальный госпиталь, где разместят тысячи инфицированных.

В страны с подтвержденными случаями коронавируса добавились еще и Швеция, Россия, Великобритания, Финляндия и Индия.

Глава Всемирной организации здравоохранения заявляет, ситуация приобрела критический характер.

Украина также вводит усиленные меры безопасности. На прошлой неделе девушка с похожими симптомами на коронавирус попала в больницу в Киеве. Еще двое были госпитализированы во Львове. Они посещали Китай. К счастью, диагнозы не подтвердились, но, несмотря на это украинцы обеспокоены. В киевских аптеках защитные маски постепенно становятся дефицитом.

Украинские авиакомпании отменяют сообщения с Китаем. Правительство поручило ГСЧС и Министерству иностранных дел эвакуировать из Поднебесной граждан Украины.

Перед тем, как пропускать пассажиров к пограничникам, на борт поднимаются врачи. Они измеряют температуру и опрашивают пассажиров.

Сами же пассажиры, прибывающие из Китая, поражены такими суровыми мерами безопасности.

Но не все украинцы смогли выехать из Китая. Один из тех, кто там остается, Андрей Дрофа. Он об эвакуационных рейсах в Украину даже не знал.

Говорит, китайцы пытаются выехать к родственникам в провинции.

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Коронавирус уже начал влиять и на мировую экономику. Он обрушил стоимость нефти и добрался до ценных металлов.

Одна из причин – психологический фактор. Наряду с объективными фактами много непроверенной информации. Например, что в городе Ухань, откуда распространился коронавирус, произошла авария в лаборатории, которая разрабатывала бактериологическое оружие.

Медиа-эксперт Оксана Романюк говорит, эта информация пошла с американской статьи о лаборатории по исследованию вирусов в Ухане.

Распространяются и откровенные фейки. В соцсетях появляются предложения купить якобы вакцину от вируса за $100. Анонимные телеграмм каналы чтобы поднять рейтинги распространяют массу страшных кадров из Китая.

Иногда доходит до абсурда. Некоторые украинцы боятся покупать чеснок, фрукты и овощи из стран Азии из-за вируса. Врачи говорят, это ерунда.

Поднялась паника и на посылки из Китая. В Украину ежемесячно их поступает 100 тысяч штук. В интернете призывают их распаковывать.

Заместитель директора Укрпочты говорит, посылки из Китая продолжают спокойно поступать. Коронавирус передается только от человека к человеку.

Чтобы минимизировать последствия для мира, медицинский мир – в активном поиске вакцины против коронавируса. Гонконгские ученые уже заявили, что изобрели ее. Но на клинические исследования понадобятся два года. Медики склоняются к версии, что вирус пошел от летучих мышей.

Врачи пока советуют не паниковать и стараться меньше путешествовать. Потому замкнутое пространство, например, в самолете – это идеальная среда для распространения вируса.

Главный же совет врачей – придерживаться обычных правил гигиены.

Ранее Кабмин утвердил план по предотвращению вспышки коронавируса в Украине.