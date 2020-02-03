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Факты / Мир

Цена на нефть рухнула до минимума за 13 месяцев из-за коронавируса в Китае

Мировые цены на нефть марки Brent в понедельник, 3 февраля падали до минимума за 13 месяцев.

На фоне 20-процентного сокращения спроса на черное золото в Китае, баррель Brent подешевел на 3,4%, до $54,7.

Самое большое на нефтяном рынке со времен финансового кризиса 2008-2009 годов снижение спроса вызвано опасениями из-за коронавируса, отмечают эксперты.

Читайте: Цены на нефть могут превысить $180 к 2050 году

Как известно, в Китае более 360 человек умерли в результате заболевания смертельной пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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