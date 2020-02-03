В Китае еще один город изолировали из-за коронавируса

2 февраля власти Китая приняли решение об изоляции портового города Вэньчжоу, в котором проживают около 9 млн человек.

По информации издания Deutsche Welle, всего в городе зарегистрировали 265 случаев заражения новым типом коронавируса. Это – самый большой показатель за пределами провинции Хубэй.

Вэньчжоу находится в приблизительно 800 км от Уханя, который стал эпицентром распространения заболевания.

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В городе остановили работу общественного транспорта, музеев и кинотеатров.

Также введены жесткие ограничения на выход местных жителей из помещений.

Согласно последним отчетам, в китайской провинции Хубэй количество больных пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, возросло приблизительно до 11,1 тыс.

Кроме того, известно, что 350 жителей региона умерли от болезни.

К слову, 2 февраля в городе Ухань завершили строительство первой больницы, в которой будут лечить больных коронавирусом.