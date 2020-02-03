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Сломалось шасси: в Мадриде экстренно сел самолет с 130 пассажирами

Рейсы AC837 вылетел из мадридского аэропорта в направлении Торонто, однако через 30 мин пилот сообщил, что должен совершить экстренную посадку.

Причиной стала сломанная во время взлета часть шасси, которая попала в двигатель.

Самолет с 130 пассажирами смог успешно и без жертв приземлиться в Мадриде.

Читайте:Детей и чемоданы выносили на руках: в Иране самолет выкатился со взлетной полосы

Напомним, 29 января самолет польской авиакомпании LOT, летевший из Варшавы в Киев, не смог приземляться в международном аэропорту Киев (Жуляны) из-за тумана.

Источник: El Pais

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