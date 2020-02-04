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Факты / Мир

Бельгия сообщила о первом больном коронавирусом

В Бельгии сообщили о первом случае заражения китайским коронавирусом. Вирус зафиксировали у человека, которого эвакуировали из города Ухань.

Отмечается, что во время прохождения тестов на коронавирус, пациент, у которого обнаружили вирус, хорошо себя чувствовал и не имел симптомов заболевания.

Его перевели в изолированную палату в клинике в Брюсселе.

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У других восьми человек коронавирус не обнаружили.

– Результаты других соотечественников негативные, – отмечает государственная служба.

К слову, представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что уровень смертности от коронавируса 2019-nCoV составляет 2,1%.

Источник: The Brussels Times

Фото: Dreamstime

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