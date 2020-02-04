Через 20 лет больных раком станет на 60% больше – ВОЗ

Во Всемирный день борьбы против рака в ВОЗ сообщили о возможном увеличении количества случаев заболеваний раком в мире.

Это произойдет при условии сохранения существующей ситуации, когда десятки стран игнорируют рекомендации ВОЗ относительно комплексных мер борьбы с раком.

– Ближайшие двадцать лет число случаев онкологических заболеваний в мире вырастет на 60%. Что касается стран с низким уровнем жизни, там вероятность вырастет до 81%, – говорится в сообщении ВОЗ.

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On #WorldCancerDay, WHO outlines steps to save 7 million lives from #cancer over the next ten years https://t.co/4LFMaV6OqH Let’s beat cancer! Let’s beat cancer! Let’s beat cancer! Let’s beat cancer! Let’s beat cancer! pic.twitter.com/EOtf310idC — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 4, 2020

Это связано с недостаточным финансированием системы здравоохранения, а также отсутствием доступа к современным технологиям диагностики и лечения рака.

В странах с лучшим экономическим развитием в период между 2000 и 2015 годами процент преждевременной смертности снизился примерно на 20%, а в бедных странах – только на 5%.

– Перед правительством каждой страны стоит задача пересмотреть инновационные методы лечения онкологии. Рак не должен быть смертным приговором нигде и ни для кого, – заявила глава Международного агентства по изучению рака (МАИР) Элизабет Вайдерпасс.

В ВОЗ разработан список мер для того, чтобы уберечься от рака. Главными являются контроль за курением (курильщики – это 25% всех ракобольных), а также вакцинации против гепатита В и вируса папилломы.

Недавно Факты ICTV рассказывали о том, сколько украинцев умирают от рака и как это предотвратить.

Источник: WHO