PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

Через 20 лет больных раком станет на 60% больше – ВОЗ

Во Всемирный день борьбы против рака в ВОЗ сообщили о возможном увеличении количества случаев заболеваний раком в мире.

Это произойдет при условии сохранения существующей ситуации, когда десятки стран игнорируют рекомендации ВОЗ относительно комплексных мер борьбы с раком.

– Ближайшие двадцать лет число случаев онкологических заболеваний в мире вырастет на 60%.

Что касается стран с низким уровнем жизни, там вероятность вырастет до 81%, – говорится в сообщении ВОЗ.

Читайте: В Украине с 2020 года ранняя диагностика рака будет бесплатной

Это связано с недостаточным финансированием системы здравоохранения, а также отсутствием доступа к современным технологиям диагностики и лечения рака.

В странах с лучшим экономическим развитием в период между 2000 и 2015 годами процент преждевременной смертности снизился примерно на 20%, а в бедных странах – только на 5%.

– Перед правительством каждой страны стоит задача пересмотреть инновационные методы лечения онкологии.

Рак не должен быть смертным приговором нигде и ни для кого, – заявила глава Международного агентства по изучению рака (МАИР) Элизабет Вайдерпасс.

В ВОЗ разработан список мер для того, чтобы уберечься от рака. Главными являются контроль за курением (курильщики – это 25% всех ракобольных), а также вакцинации против гепатита В и вируса папилломы.

Недавно Факты ICTV рассказывали о том, сколько украинцев умирают от рака и как это предотвратить.

Источник: WHO

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка