Через 20 лет больных раком станет на 60% больше – ВОЗ

Во Всемирный день борьбы против рака в ВОЗ сообщили о возможном увеличении количества случаев заболеваний раком в мире.

Это произойдет при условии сохранения существующей ситуации, когда десятки стран игнорируют рекомендации ВОЗ относительно комплексных мер борьбы с раком.

Читайте: В Украине с 2020 года ранняя диагностика рака будет бесплатной

On #WorldCancerDay, WHO outlines steps to save 7 million lives from #cancer over the next ten years https://t.co/4LFMaV6OqH

Let’s beat cancer!

Let’s beat cancer!

Let’s beat cancer!

Let’s beat cancer!

Let’s beat cancer! pic.twitter.com/EOtf310idC

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 4, 2020