Количество больных коронавирусом может быть занижено в десятки раз – ученые

Согласно расчетам медиков университета Гонконга, уже к 25 января количество заражений вирусом в одном только Ухане должна превысить 75 тыс. человек – хотя официально на тот момент сообщали лишь о 2 тыс. случаев по всему миру.

Авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet, утверждают, что эпидемия коронавируса распространяется гораздо быстрее, чем считалось ранее.

По их данным, каждый носитель вируса в среднем заражает еще двух-трех человек, а общее количество больных растет в геометрической прогрессии и удваивается каждую неделю (каждые 6,4 дня).

Официальные цифры, которые приводит ВОЗ, гораздо меньше: до 4 февраля были подтверждены 18 тыс. случаев заболеваний по всему миру. Почти 99% из них зарегистрированы на материковой части Китая.

Проанализировав статистику внутренних авиарейсов и железнодорожных перевозок, ученые пришли к выводу, что на самом деле уже до 25 января около тыс. носителей вируса должны были разнести инфекцию из Уханя в другие города – прежде всего Чунцин, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.

– Если вирус распространялся с такой же скоростью, то эпидемия уже экспоненциально разрастается сразу в нескольких крупных городах Китая – с задержкой вспышки заболевания в Ухане на одну-две недели, – предполагают авторы исследования.

Их данные подтверждаются последней статистике ВОЗ, поскольку количество новых больных растет с каждым днем.

Похожие прогнозы на прошлой неделе приводил и американский исследовательский центр Bianco Research на основе данных о распространении коронавируса с 16 по 27 января.

По словам авторов исследования, столь значительную разницу между расчетами и официальными цифрами можно объяснить несколькими факторами.

– Это относительно долгий инкубационный период (до двух недель), когда инфицированный вирусом человек еще не чувствует никаких симптомов болезни, но уже есть ее переносчиком. Кроме того, даже после обращения больного к врачу необходимо подтвердить, что его состояние вызвано именно новым штаммом коронавируса, а это требует проведения лабораторных исследований, на которые может уйти несколько дней, – говорится в исследовании.

С другой стороны, если их расчеты количества заболевших верны, то смертельная опасность нового коронавируса сильно преувеличена, ведь в таком случае реальная смертность среди заболевших составляет значительно меньше 1%.

Напомним, количество зараженных коронавирусом 2019 nCoV достигло отметки в 20 тыс. человек, 452 человек скончались, выздоровели 644.