Коронавирус не приобретет масштабы пандемии – ВОЗ

4 февраля во время очередного прямого включения в ВОЗ обновили информацию о коронавирусе.

– Сейчас пандемии нет. Мы имеем эпидемию с многочисленными очагами распространения, – заявила директор департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан.

Она напомнила, что случаи распространения коронавируса зафиксированы уже в 23 странах.

Читайте: Уровень смертности от коронавируса довольно низкий – МИД Китая

В ВОЗ уже был опыт объявления пандемии в 2009 году: тогда мир столкнулся с гриппом H1N1 или же свиным гриппом.

Напомним, что 30 января была объявлена чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Это связано с распространением коронавируса.