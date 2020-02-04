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Коронавирус не приобретет масштабы пандемии – ВОЗ

4 февраля во время очередного прямого включения в ВОЗ обновили информацию о коронавирусе.

– Сейчас пандемии нет.

Мы имеем эпидемию с многочисленными очагами распространения, – заявила директор департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан.

Она напомнила, что случаи распространения коронавируса зафиксированы уже в 23 странах.

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В ВОЗ уже был опыт объявления пандемии в 2009 году: тогда мир столкнулся с гриппом H1N1 или же свиным гриппом.

Напомним, что 30 января была объявлена чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Это связано с распространением коронавируса.

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