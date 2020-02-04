Коронавирус не приобретет масштабы пандемии – ВОЗ

4 февраля во время очередного прямого включения в ВОЗ обновили информацию о коронавирусе.
– Сейчас пандемии нет.
Мы имеем эпидемию с многочисленными очагами распространения, – заявила директор департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан.
Она напомнила, что случаи распространения коронавируса зафиксированы уже в 23 странах.
Live from Geneva on #2019nCoV with @SCBriand https://t.co/II8n8OJ44o
— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 4, 2020
Читайте: Уровень смертности от коронавируса довольно низкий – МИД Китая
В ВОЗ уже был опыт объявления пандемии в 2009 году: тогда мир столкнулся с гриппом H1N1 или же свиным гриппом.
Напомним, что 30 января была объявлена чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Это связано с распространением коронавируса.