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Факты / Мир

Коронавирус заблокировал пассажиров круизного лайнера Diamond Princess

В порту Йокогамы (Япония) тысячи туристов оказались заблокированы на круизном лайнере Diamond Princess.

Корабль поместили на карантин, когда у одного из пассажиров обнаружили заражение коронавирусом.

На борту Diamond Princess сейчас находятся 3,5 тыс. человек.

Им придется ждать результатов анализов – это примерно сутки.

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Круїзний лайнер Diamond Princess

Фото: Anutr Yossundara | Dreamstime.com

По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом, достигла 20 тыс. 438 человек, еще 425 – умерли.

Напомним, 24 января Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило о втором случае заболевания новым коронавирусом.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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