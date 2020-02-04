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Факты / Мир

Коронавирусом заразились почти 20,5 тыс. человек, умерли 425

Количество заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом, составило 20 тыс. 438 человек, еще 425 – умерли.

В целом за последние сутки в Китае заболели 3 тыс. 235 человек и погибли 64. Все эти случаи зафиксированы в провинции Хубэй.

В больницах КНР с подозрением на коронавирус наблюдаются 171 тыс. 329 человек, еще 632 – выздоровели и выписаны после курса лечения.

ЧитайтеВ Украине утвержден список больниц для лечения коронавируса – Минздрав

Напомним, 3 февраля в Китае (город Харбин) женщина с инфекцией коронавируса родила здорового ребенка. На 38 неделе беременности у нее начали появляться все симптомы новой инфекции, в частности, повышенная температура. Она сдала необходимые анализы и коронавирус подтвердился.

Факты ICTV рассказывали, как люди заражаются коронавирусом и когда будет вакцина.

Источник: Global Times

Фото: Getty Images

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