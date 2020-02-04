Уровень смертности от коронавируса довольно низкий – МИД Китая

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что уровень смертности среди зараженных коронавирусом составляет 2,1%.

– Уровень смертности в Китае достаточно низкий, он достигает только 2,1%, – заявили в МИД.

По ее словам, этот показатель значительно ниже, чем число случаев летального исхода в результате SARS, ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и лихорадки Эбола.

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– Мы полностью уверены, что способны победить в этой борьбе с эпидемией. Усилия Китая в борьбе со вспышкой болезни были полностью признаны ВОЗ и международным сообществом, – подчеркнула она.