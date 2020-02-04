Россия хочет переписать историю Второй мировой – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о попытках России переписать историю Второй мировой войны и обвинить Польшу.

Во время своего визита в Польшу он отметил, что Европа должна построить общую память.

– Я вижу, что в Польше есть соблазны перечеркнуть дату 1989 года. В Венгрии также существует подход к переписыванию истории ХХ века. Россия хотела бы по-новому интерпретировать Вторую мировую войну и обвинить польскую нацию. Я вижу здесь риск распыления нашей истории через ее пересмотр, – сообщил президент Франции.

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Эммануэль Макрон также отметил, что он хочет строить Европу, зная ее историю, защищая ее от любых попыток фальсификации или переписывания, независимо от того, какая страна или партия является автором такой фальсификации.

Ранее слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны в России назвали “откровенным предательством”.

Источник: RMF24